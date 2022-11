Ballando con le Stelle, perché Fabio Canino non è in studio: il motivo

Nella puntata di Ballando con le Stelle in onda questa sera, sabato 19 novembre 2022, Fabio Canino non è presente in studio come di consueto, bensì collegato da casa: perché il giurato non è presente in studio?

Il motivo è molto semplice: Fabio Canino è risultato positivo al Covid, motivo per cui seguirà e giudicherà le performance dei ballerini vip direttamente da casa.

A dare la notizia è stato lo stesso giurato di Ballando con le Stelle attraverso i suoi profili social: “Ovviamente sono positivo, niente di grave fortunatamente ma per la sicurezza di tutti sto a casa dove mi stanno portando le palette con un furgone blindato”.

Una puntata, quella di stasera, già iniziata con un lutto tremendo per una delle altre giurate, Selvaggia Lucarelli, che proprio poche ore fa ha perso la madre, la quale era malata da tempo di Alzheimer e le cui condizioni fisiche sono peggiorate dopo aver contratto il Covid.

Proprio a inizio puntata, la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha stretto la mano a Selvaggia Lucarelli per porgerle a nome di tutto il programma le sue condoglianze.