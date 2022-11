Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina: “Lorenzo Biagiarelli sta male”

“Lorenzo Biagiarelli sta male”, risponde così su Instagram la ballerina di Ballando con le stelle 2022, Anastasia Kuzmin, ai follower che le chiedono spiegazioni circa l’eliminazione sua e del suo “compagno” dalla gara. “Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”, ha detto Kuzmina, sfogandosi pubblicamente per quanto accaduto.

La coppia è stata eliminata a sorpresa nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci in onda sabato scorso. “Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso”, ha proseguito la ballerina riferendosi a Biagiarelli, chef di professione e fidanzato della giudice Selvaggia Lucarelli. I due stavano gareggiando con passione e impegno all’interno del programma e l’eliminazione è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Sempre sui social, infatti, Kuzmina ha precisato che Lorenzo Biagiarelli non si è ancora ripreso dopo il colpo dell’esclusione da Ballando con le stelle 2022. “Lore sta male. Mi ha detto: “Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri”. Le avrebbe detto il volto di “È sempre Mezzogiorno”, il quale ad appena dieci ore dall’inizio della puntata aveva anche appreso della scomparsa della suocera, madre della Lucarelli. Ma non è detta l’ultima: Kuzmina e Biagiarelli hanno ancora il ripescaggio dalla loro. Saranno loro a tornare in gara?