Ballando con le stelle 2024: i concorrenti (cast) e relative coppie della nuova edizione, ballerini

Quali sono i concorrenti (e le coppie) di Ballando con le stelle 2024? Allo show di Milly Carlucci, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma il sabato sera, prenderanno parte tredici vip che si sfideranno a colpi di esibizioni, affiancati da altrettanti ballerini professionisti. A giudicarli la giuria formata da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, e il pubblico da casa. Ma vediamo insieme i concorrenti della 19esima edizione di Ballando con le stelle:

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2024 troviamo personalità di spicco come l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, il comico Francesco Paolantoni, la showgirl Federica Nargi e il giornalista Alan Friedman. A rappresentare il mondo sportivo ci sarà la pluricampionessa di nuoto Federica Pellegrini e lo schermidore Tommaso Marini. Anche la musica avrà una forte presenza con la cantante Nina Zilli e il gruppo I Cugini di Campagna. Il cast internazionale è arricchito dall’attore turco Furkan Palali, noto per il suo ruolo nella serie tv targata Mediaset Terra Amara. Altri partecipanti includono l’attore e regista Luca Barbareschi, la produttrice televisiva Sonia Bruganelli (ex di Paolo Bonolis) e la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Tra i ballerini, tornano in pista: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Luca Favilla e Angelo Madonia. I nuovi maestri, invece, sono: Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia e Sophia Berto. Non scenderanno quest’anno in pista invece Moreno Porcu, Samuel Peron e Lucrezia Lando, mentre Simone Casula accompagnerà i ‘ballerini per una notte’.

Abbiamo visto i concorrenti e i ballerini di Ballando con le stelle 2024, ma quali sono le coppie (abbinamenti)? Eccole:

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti

Alan Friedman e Giada Lini

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Tommaso Marini e Sophia Berto

Federica Nargi e Luca Favilla

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Furkan Palali e Erica Martinelli

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Come si vota

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 19esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2024? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su Twitter e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi al classico televoto.