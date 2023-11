Una delle sorprese di questa edizione di Ballando con le stelle è rappresentata sicuramente da Lino Banfi, che ha saputo mettersi in gioco con umiltà e simpatia, non sfigurando nelle sue esibizioni, a 87 anni, in coppia con Alessandra Tripoli. Il grande attore, dopo la performance di ieri sera, ha annunciato di volersi ritirare dal programma, anche se Milly Carlucci ha cercato in tutti i modi di dissuaderlo.

Anche dopo la terza puntata, Banfi ha ricevuto commenti positivi da parte della temutissima giuria di Ballando, anche se gli altri colleghi di gioco avevano notato che “il nonno d’Italia” era apparso più spento del solito. L’attore pugliese ha quindi preso la parola e ha spiegato: “È che volevo dire una cosa Banfiota, ma bella, intanto sto tremando perché l’ho pensata due ore prima di dirla, chiedo scusa prima a te perché avrei dovuto dirtelo prima, ma l’ho macinata, l’ho macinata, voi mi dovete dire, che cosa potrei ottenere di più io di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate. Con molta onestà, lungi da me la prosopopea di essere famoso, ma che altra popolarità mi deve arrivare, la gente mi vuol bene, sui social mi votano molto mi hanno detto, io non ci capisco molto, quindi stasera lascio come Greta Garbo, alla grande, voglio essere felice a casa, perché ho ottenuto un risultato da morire”.

Un annuncio che arriva come un filmine a ciel sereno e che è stato accolto dai “no” del pubblico. “Non si lascia lo spettacolo”, ha commentato Selvaggia Lucarelli. “Voglio lasciare gli spazi a quelli che meritano più di me, perché sembra che io parta avvantaggiato di qualche punto, sono tutti bravissimi, non ce la faccio è più forte di me”, ha ribattuto Banfi. A quel punto la padrona di casa è intervenuta invitando il comico a pensarci su durante la settimana, prima di prendere una decisione definitiva: “Io capisco perché noi non lo diciamo, però comunque l’età c’è. Io ho una mozione, mi metto in ginocchio per chiedertela, non prendiamo le decisioni adesso. Pensiamoci, poi, arriviamo alla fine di tutti i balli, pensa stando in sala delle stelle insieme ai colleghi, perché noi ti amiamo, e i colleghi ti amano”, ha insistito Milly Carlucci.

Banfi comunque sembra perentorio: “Non c’è molto da pensare. Credetemi, so chi vincerà, una donna o forse un giovane. Io vado di là, perché voglio salutare i miei colleghi a cui voglio bene, a tutti”. Riuscirà la conduttrice a fargli cambiare idea? Lo scopriremo nei prossimi giorni.