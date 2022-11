Ballando con le stelle 2022, Selvaggia Lucarelli contro Guillermo Mariotto: “Sei uno str***o”

Scintille tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nel corso della puntata di ieri, 12 novembre, di Ballando con le stelle 2022 i due giudici hanno battibeccato. “Sei uno str***zo”, ha sentenziato la giornalista. Tutto è nato da un giudizio dello stilista a Lorenzo Biagiarelli, concorrente del programma ma anche fidanzato della Lucarelli. Ma andiamo per gradi.

Prima di scendere in pista con un tango che ha incantato molti, ma non tutti, è andata in scena la solita clip introduttiva. Lorenzo Biagiarelli ha raccontato la sua infanzia felice, con una famiglia che ha sempre cercato di proteggerlo dalle cose brutte della vita: “Ho scoperto solo dopo che la condizione economica della famiglia non era floridissima. Un giorno mia madre mi ha detto: ‘C’è stato un periodo in cui mangiavamo solo pasta e pomodoro a pranzo e cena’. E io non capivo quale fosse la brutta notizia. Anche nel modo in cui i miei genitori si sono separati, ho ricevuto solo la parte bella. Ho sempre ricevuto solo il buono, vivevo come se nulla potesse andare storto. Era una felicità ordinaria, è brutto che molti non ce l’abbiano. Ho sviluppato grande empatia. Io sento che è diritto di tutti essere felici”.

Un racconto che non è stato apprezzato da Mariotto che al momento del giudizio ci è andato pesate: “Lui sempre meccanico, un soldatino di piombo. Poi quel racconto noioso…”. Selvaggia Lucarelli, compagna nella vita privata di Biagiarelli, ha quindi detto di trovare ingiusto il giudizio di Guillermo: “Sei proprio uno str***o, detto tra me e te Mariotto. Dire che Lorenzo ha ballato male… Capisco il giochino di doverlo massacrare ogni volta, però mi sembra un po’ eccessivo. Dire che è meccanico in questo caso mi sembra ingiusto, anzi vorrei mi prendesse così anche a casa. Stasera è stato tutto molto bello”.