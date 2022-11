Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli attacca Carolyn Smith

“Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora”. Con queste parole Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle 2022, ha voluto “rispondere” alla collega Carolyn Smith tramite la proprie storie Instagram. Parole accompagnate da uno screenshot dell’intervista concessa nei giorni scorsi dalla Smith.

Ma cosa è successo tra le due? Tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli da tempo non c’è una grande sintonia: di frequente si sono manifestati disaccordi che ultimamente hanno proseguito anche lontano dalle telecamere. Uno dei recenti momenti di tensione tra le due si è avuto nella puntata del 5 novembre scorso: “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona”, aveva detto Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith che, dal canto suo aveva replicato: “Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l’ho. Faccio Ballando dal 2007”.

L’ultima goccia è stata l’intervista rilasciata dalla coreografa: “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici, è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”. Poi su Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della collega e concorrente di Ballando con le stelle 2022 eliminato nell’ultima puntata, ha detto: “Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia”.