Ballando con le Stelle 2020 streaming e diretta tv: dove vedere il programma live

BALLANDO CON LE STELLE 2020 STREAMING TV – Dal 19 settembre 2020 su Rai 1 va in onda in prima serata (ore 20,35) Ballando con le Stelle 2020, programma che vede alla conduzione Milly Carlucci e Paolo Belli e un cast ricco di vip e ballerini professionisti che si sfideranno per la vittoria finale. A giudicarli, oltre al pubblico da casa, cinque giudici armati delle famose palette. Ma dove è possibile vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

In tv

Il programma di Milly Carlucci, come detto, va in onda il sabato sera (per 10 sere) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) a partire dalle ore 20,35. Subito dopo il Tg1.

Ballando con le stelle 2020 in live streaming

Non solo tv. Ballando con le Stelle 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare sia le clip sia le puntate che vi siete persi grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Ballando con le stelle 2020, ma quante puntate sono previste? Il programma quest’anno sarà composto da 10 puntate che si andranno a sommare alle 150 già andate in onda fino ad oggi. Di seguito la programmazione completa di Ballando con le Stelle 2020:

Prima puntata: sabato 19 settembre 2020

Seconda puntata: sabato 26 settembre 2020

Terza puntata: sabato 3 ottobre 2020

Quarta puntata: sabato 10 ottobre 2020

Quinta puntata: sabato 17 ottobre 2020

Sesta puntata: sabato 24 ottobre 2020

Settima puntata: sabato 31 ottobre 2020

Ottava puntata: sabato 7 novembre 2020

Nona puntata: sabato 14 novembre 2020

Decima (e ultima) puntata: sabato 21 novembre 2020

Ballando con le stelle 2020: come si vota

Votare per i vari concorrenti di Ballando con le stelle 2020 sarà molto semplice. Bisognerà farlo tramite social. “Su Twitter e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate). Siete pronti?”, ha spiegato Milly Carlucci. Probabilmente si dovranno votare le coppie preferite attraverso i vari post e verranno conteggiati il numero di “mi piace” per l’appunto per stilare una classifica di gradimento. Addio quindi ai codici del televoto. La votazione probabilmente si aprirà semplicemente nel momento in cui saranno pubblicate le varie foto sui canali social ufficiali di Ballando con le stelle.

