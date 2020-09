Ballando con le Stelle 2020, assente Raimondo Todaro: ecco perché

Vi state chiedendo perché Raimondo Todaro non è presente stasera a Ballando con le Stelle 2020? Perché è assente? Ve lo diciamo subito: il ballerino, quest’anno in coppia con Elisa Isoardi, è stato ricoverato in ospedale e operato per appendicite. Sta bene ed è già in ripresa.A confermarlo la stessa Elisa Isoardi che sui social ha rassicurato i fan circa le condizioni di salute del suo maestro di ballo con cui sabato scorso ha esordito a passo di tango, in una sensuale coreografia che li ha visti in grande sintonia. Un feeling che da giorni alimenta le voci di una presunta love-story, in realtà mai confermata dai diretti interessati. Poi a tranquillizzare tutti ci ha pensato lo stesso Todaro con uno scatto direttamente dal letto d’ospedale sulle note di “Ho voglia di ballare” di Paolo Belli.

Chi ballerà al suo posto?

Vista l’assenza forzata di Raimondo Todaro, con chi ballerà stasera Elisa Isoardi a Ballando con le stelle 2020? In tanti si stanno facendo questa domanda. Una risposta ufficiale – al momento – non c’è. La conduttrice però si è allenata da sola per una coreografia misteriosa e non sa con chi ballerà sotto le stelle sabato sera. Ma ha confessato: “Mi sto allenando per Raimondo. Non so cosa verrà fuori. Ringrazio tutti i maestri e maestre di Ballando che sono super disponibili”. Appuntamento per stasera, 26 settembre 2020, alle ore 20,35 su Rai 1 per la risposta!

