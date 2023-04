Back to school 2023: i concorrenti, il cast e i maestrini del reality di Italia 1

Qua è il cast di Back to school 2023? Sono ben 30 i concorrenti vip che si siederanno tra i banchi di scuola alle prese con l’esame di quinta elementare. Riusciranno a superarlo e ad essere promossi? Alla conduzione troviamo Federica Panicucci. La prima edizione era stata condotta da Nicola Savino, che nel frattempo ha lasciato Mediaset per Tv8. Appuntamento su Italia 1 in prima serata da mercoledì 5 aprile 2023. Ecco tutti i concorrenti di Back to School 2023.

Il cast è composto dagli sportivi Aldo Montano e Walter Zenga, gli attori Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci, i cantanti Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki, gli influencer Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè, i giornalisti e conduttori Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza, i personaggi televisivi Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Petrelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.

Ad affiancare gli allievi vip troviamo i maestrini. Dei bambini, che saranno 13 e vanno dagli 7 agli 11 anni, dovranno preparare i personaggi famosi per poi essere pronti a sostenere l’esame di quinta elementare. Dopo le loro lezioni i vip riusciranno a superare l’esame finale e a essere promossi? Lo scopriremo in prima serata con Back to School 2023 su Italia 1.

Successivamente, nel corso delle puntate in studio, la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, sottoporrà i Ripetenti a serrate interrogazioni e all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere “promossi” e ricevere il tanto agognato diploma o “rimandati” alla puntata successiva. Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici, liberi di sostenere, senza suggerire, le prestazioni dei Ripetenti. Federica Panicucci è affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli, nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast, ma quante puntate sono previste per Back to school 2023? In tutto sei, dopo il grande successo della prima edizione. Appuntamento con la conduzione di Federica Panicucci su Italia 1 da mercoledì 5 aprile 2023. Le prime due puntate sono già andate in onda il 25 ed il 27 dicembre 2022 in anteprima su Italia 2 e sul canale Twentyseven. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire modifiche).