Baby, il trailer della terza stagione in uscita su Netflix il 16 settembre

Quando Baby tornerà sui piccoli schermi di Netflix il 16 settembre con la terza stagione, la vita di Chiara e Ludovica non sarà più la stessa. Mentre nelle prime due stagioni le giovani protagoniste hanno instaurato un forte legame ponendo alla base della loro amicizia un destabilizzante segreto, nella terza stagione tutto ciò che avevano cercato di nascondere all’occhio pubblico viene portato a galla. La serie, prodotta da Fabula Pictures, ha finalmente rilasciato il primo trailer completo della terza stagione. Sulle note della canzone di Achille Lauro, l’inedito Maleducata che farà parte della colonna sonora di Baby, vediamo tornare i personaggi che in questo terzo capitolo concluderanno – nel bene e nel male – la propria storia. L’amicizia tra Chiara e Ludovica sarà messa in discussione, mentre le dinamiche famigliari cambiano, le relazioni con i genitori saranno diverse: ci sarà chi tenterà di aiutare i propri figli giocandosi tutto e chi invece contesterà le loro azioni preoccupandosi si salvare soltanto le apparenze e il buon nome della famiglia. Nella terza stagione di Baby ci sarà anche il debutto di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Rivedremo quindi Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). New entry di questa ultima stagione Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

Ecco alcune immagini esclusive della terza stagione di Baby:

