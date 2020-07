Baby 3: Netflix svela con teaser e prime immagini la data dell’ultima stagione

Baby 3 è pronto ad arrivare su Netflix. Il colosso dello streaming ha diffuso con un brevissimo teaser la data d’uscita della terza ed ultima stagione. Data poco precisa, ma è già un inizio. Di fatto, dopo un abbraccio tra Ludovica e Chiara, vediamo partire un gigantesco “settembre” lampeggiante sugli schermi. La serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures arriverà quindi il prossimo settembre, con Chiara, Ludovica, Damiano, Fabio, Brando, Niccolò, Simonetta e Monica. Ci saranno anche altri personaggi come Natalia, Camilla, Arturo, Fedeli, Elsa, Roberto e Tommaso e anche delle new entry, come Aurora – interpretata da Anna Lou Castoldi, Pietro – itnerpretato da Antonio Orlando – e Alessandro – interpretato da Ludovico Succio.

Di cosa parlerà la terza stagione? La verità sarà la parola chiave. La verità che riguarda Ludovica e Chiara verrà a galla sconvolgendo il loro mondo. Ogni personaggio dovrà prendersi il suo carico di responsabilità. I genitori non sembrano capire appieno cosa sta succedendo e non riescono ad aiutare i propri figli come dovrebbero. I ragazzi a loro volta sono chiusi nei propri segreti, prendendo di conseguenza le distanze dalla famiglia, proprio ora che avrebbero invece bisogno di maggiore supporto.

Baby 3 vedrà alla regia Andrea De Sica e Letizia Lamartire, ma anche un emergente – Antonio Le Fosse del collettivo Grams, insieme a Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Baby 3 arriva su Netlix a settembre. Ecco le foto in anteprima:

