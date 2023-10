Avanti popolo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Avanti popolo, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo in onda su Rai 3 dal 10 ottobre 2023? Al momento non si sa. Sicuramente il programma andrà in onda ogni martedì in prima serata dalle 21.20. Se le cose andranno bene, potrebbe durare fino alla fine della stagione televisiva.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata inizierà alle 21.20 e dura fino a mezzanotte, quindi circa due ore e mezza, pubblicità inclusa.

Anticipazioni

Protagonista indiscusso della trasmissione è il popolo rappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo.

In una società liquida come quella in cui viviamo oggi, dove il dibattito sui temi che segnano la nostra contemporaneità si svolge spesso e volentieri in un luogo virtuale come i social media, “Avanti popolo” riporta la discussione in un luogo reale, attraverso l’incontro e lo scontro diretto, in un confronto aperto e costruttivo su questioni divisive, argomenti e notizie di attualità politica, sociale ed economica del nostro Paese. Compito della De Girolamo è quello di ascoltare in maniera imparziale cercando di mediare tra le tante voci, tentando ove possibile di trovare un punto di convergenza.

Non mancheranno momenti in cui il popolo-pubblico potrà confrontarsi e rivolgersi direttamente ai rappresentanti della politica e delle istituzioni, che saranno invitati a partecipare per esprimere la propria posizione sulle questioni affrontate, ma soprattutto per rispondere alle domande della gente.

A fare da contrappunto al dibattito in studio, i servizi filmati realizzati dai giornalisti inviati in tutta Italia, attraverso i quali si cercherà di approfondire e sviscerare i temi al centro della discussione, insieme a materiali presenti sul web e sui social.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti popolo in diretta tv e in streaming? Il programma di Nunzia De Girolamo va in onda in prima serata ogni martedì alle 21.20 su Rai 3. Anche in streaming su Rai Play.