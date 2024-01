Avanti popolo: anticipazioni e ospiti della puntata del 30 gennaio 2024 su Rai 3

Questa sera, martedì 30 gennaio 2024, su Rai 3 va in onda Avanti popolo, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. A fare da contrappunto al confronto in studio, servizi filmati e collegamenti in diretta con inviati in tutta Italia, oltre a contenuti video da web e social. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Si apre con un’intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa. A seguire, al centro del palco arriverà Lino Banfi che si racconterà, dagli esordi a oggi, in un’ampia chiacchierata a tu per tu con la conduttrice. Non mancherà l’attualità, con una pagina dedicata alla sicurezza stradale e alla “strage degli autovelox” a opera di Fleximan e dei suoi emuli, insieme a Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e al giornalista Luca Valdiserri, che nell’ottobre del 2022 ha perso il figlio Luca, appena diciottenne, vittima di omicidio stradale. Infine, a pochi giorni dall’evento musicale dell’anno e nei 70 anni della Rai, spazio a Sanremo 2024 insieme a due “veterani” del Festival – il giornalista e speaker radiofonico Gino Castaldo e il Maestro Beppe Vessicchio – per ripercorre i momenti indimenticabili delle edizioni precedenti e approfondire i rumors e le novità della nuova edizione targata Amadeus.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti popolo in diretta tv e in streaming? Il programma di Nunzia De Girolamo va in onda in prima serata ogni martedì alle 21,20 su Rai 3. Anche in streaming su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.