Avanti popolo: anticipazioni e ospiti della puntata del 23 gennaio 2024 su Rai 3

Questa sera, martedì 23 gennaio 2024, su Rai 3 va in onda Avanti popolo, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. A fare da contrappunto al confronto in studio, servizi filmati e collegamenti in diretta con inviati in tutta Italia, oltre a contenuti video da web e social. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Si parte con un faccia a faccia fra la conduttrice del programma Nunzia De Girolamo, con l’attuale segretario di Forza Italia e Ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Previsto poi uno spazio dedicato ai 70 anni della televisione in Italia. Essendo Avanti popolo un programma di approfondimento giornalistico, lo spazio in questione sarà declinato sui settant’anni dell’informazione Rai. Ospiti in studio di Nunzia De Girolamo per parlare di questo saranno due decani del giornalismo televisivo Rai: Maurizio Mannoni e Gigi Marzullo. Con loro due Nunzia De Girolamo farà un volo d’uccello fra le più importanti trasmissioni giornalistiche del servizio pubblico radiotelevisivo, navigando fra gli eventi che hanno caratterizzato l’informazione Rai di tutti questi anni. Lo sbarco sulla Luna con Ruggero Orlando e Tito Stagno. Oppure il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro. Ancora l’anno orribile 1981 con l’attentato al Papa Giovanni Paolo II e ancora la tragedia di Vermicino. Il massacro delle torri gemelle di New York, la guerra del golfo e tanti altri.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti popolo in diretta tv e in streaming? Il programma di Nunzia De Girolamo va in onda in prima serata ogni martedì alle 21,20 su Rai 3. Anche in streaming su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.