Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni della terza puntata

Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 16 dicembre 2024, su Italia 1 va in onda la terza puntata di Attacco al Potere – Paris Has Fallen. Dopo i grandi successi dei film, arriva la serie su Paris Has Fallen. In tutto otto episodi pieni di adrenalina e adatti al pubblico giovane. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Nel mirino di Jacob Pearce (Sean Harris, I Borgia, Mission: Impossible 5 e 6, Spencer), l’operativo Cedric Duval (Michaël Erpelding) e il membro di alto rango della DGSE Beatrice Paquin (Nathalie Richard), che l’uomo ritiene colpevoli dell’attacco che gli ha cambiato la vita per sempre. Zara (Ritu Arya, The Umbrella Academy, Red Notice, Barbie) e Vincent (Tewfik Jallab, Spiral, Oussekine, Pax Massilia) riusciranno a raggiungere i due colleghi, prima di Pearce?

Nel frattempo, Vincent si riavvicina a Juliette Levesque (Emmanuelle Bercot, miglior attrice a Cannes per Mon roi), che intende proteggere i suoi concittadini a qualunque costo… il capo scorta della DGSE non può fare a meno di chiedersi se Madame le Présidente de la République gli stia nascondendo qualcosa. E, mentre la posta in gioco si fa sempre più alta, l’agente dell’MI6 Taylor si domanda fin dove dovrà spingersi e se sarà in grado di gestire vita personale e professionale.

L’inseguimento di Pearce, si sposta nei cieli di Parigi: lì, Vincent e Zaia comprendono fino a che punto l’uomo sia disposto a spingersi per la sua vendetta. La coppia deve impedire a Pearce di mettere le mani su un’arma micidiale, ma l’ex capitano della Légion Étrangère sembra sempre un passo avanti. Finché, Zara farà una riflessione inquietante…

Il cast

Vediamo ora gli attori e i personaggi di Paris Has Fallen: Tewfik Jallab è Vincent Taleb, capo scorta di un importante politico, così come l’agente Banning interpretato da Gerard Butler (che, con la sua società G-Base, figura tra i produttori della serie), nei film. Sean Harris interpreta l’ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce che guida il manipolo di sicari. Ritu Arya è l’agente l’agente dell’MI6 Zara Taylor, chiamata a collaborare con l’ufficiale Taleb per contrastare Pearce. Emmanuelle Bercot veste i panni di Madame le Présidente de la République, Juliette Levesque.