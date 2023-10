Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 9 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, film del 2019 diretto da Ric Roman Waugh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente del Secret Service Mike Banning è sottoposto a un addestramento in una struttura militare privata poiché candidato dal presidente degli Stati Uniti d’America, Allan Trumbull, ad assumere la carica di Direttore del Secret Service in sostituzione del pensionando David Gentry. Tuttavia, Banning nasconde che soffre di forti emicranie e di insonnia e che è costretto a visite mediche periodiche per controllare il suo stato di salute, oltre che ha iniziato ad assumere farmaci contro il forte dolore alla schiena.

Mentre il Presidente si trova in una gita di pesca fuori porta, dei droni armati attaccano la scorta presidenziale, uccidendo tutti i membri, risparmiando però Banning che riesce miracolosamente a salvare il Presidente da morte certa ma che cade in coma. Indagando sul caso, l’agente dell’FBI Helen Thompson trova delle prove sostanziali circa la colpevolezza di Banning nello sferrare l’attacco, come ciocche di capelli e tracce di DNA presenti nel furgone usato per lanciare i droni e gestire l’attacco. Di conseguenza, Banning viene immediatamente arrestato non appena si riprende dopo essere stato ferito.

Nel tragitto verso il luogo di detenzione, la scorta armata e Banning subiscono un’imboscata. Gli assalitori giustiziano tutte le guardie e prelevano Banning, il quale riesce a scappare dopo aver mandato il veicolo fuori strada creando trambusto e dopo aver ucciso gli assalitori. Egli scopre che alcuni di loro erano gli stessi agenti presenti all’addestramento militare. Fuggendo, chiama da una cabina telefonica la moglie Leah, dicendole che è vivo e che sta bene. La chiamata viene intercettata dalla polizia e la Thompson, scoperta la sua posizione, invia tutte le pattuglie disponibili ad arrestarlo. Ne risulta un inseguimento, ma Banning riesce a fuggire e si dirige verso la casa di suo padre nei boschi.

Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: il cast

Abbiamo visto la trama di Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: Mike Banning

Morgan Freeman: presidente Allan Trumbull

Danny Huston: Wade Jennings

Michael Landes: Sam Wilcox

Tim Blake Nelson: vicepresidente Martin Kirby

Nick Nolte: Clay Banning

Piper Perabo: Leah Banning

Jada Pinkett Smith: agente Helen Thompson

Lance Reddick: David Gentry

Chris Browning: James Haskell

Frederick Schmidt: Travis Cole

Joseph Millson: agente Ramirez

Sapir Azulay: agente Peterson

Ori Pfeffer: agente Murphy

Brendan Kelly: camionista

Streaming e tv

Dove vedere Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, lunedì 9 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.