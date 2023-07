Aspromonte – La terra degli ultimi: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 3

Aspromonte – La terra degli ultimi è il film in onda su Rai 3, 28 luglio 2023, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2019 diretta da Mimmo Calopresti. Protagonisti sono Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Vediamo insieme la trama e il cast del film.

Trama

Il film è ambientato alla fine degli anni ’50 ad Africo, un paesino incastrato tra le montagne, nell’Aspromonte calabrese. La vicenda parte da un fatto di cronaca avvenuto negli anni ’50, quando a causa dell’inesistenza di una strada di collegamento, una donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo.

Gli abitanti del piccolo paesino esasperati dalla situazione protestano dal sindaco e decidono di costruirsi da soli una strada, tutti sono chiamati a lavorare al progetto per realizzare l’opera, anche i bambini. Per la nuova maestra elementare Giulia (Valeria Bruni Tedeschi), che viene dal Nord, è fondamentale insegnare l’italiano nella scuola. Ma per il brigante Don Totò (Sergio Rubini), l’unico a comandare davvero, Africo non può diventare un paese “italiano”.

Aspromonte – La terra degli ultimi: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Aspromonte – La terra degli ultimi? Protagonisti sono Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Sergio Rubini, Marco Leonardi, Romina Mondello, Francesco Colella, Carlo Marrapodi. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Valeria Bruni Tedeschi: Giulia Tedeschi

Marcello Fonte: Ciccio Italia “U Poeta”

Francesco Colella: Peppe Morabito

Marco Leonardi: Cosimo “Spaccapietre”

Sergio Rubini: Don Totò

Elisabetta Gregoraci: Maria

Francesco Grillo: Andrea

Romina Mondello: Cicca

Carlo Marrapodi: Salvatore Massaro

Costantino Comito: Maresciallo

Fulvio Lucisano: Anziano ritornato ad Africo

Streaming e tv

Dove vedere Aspromonte – La terra degli ultimi in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 28 luglio 2023, alle ore 21.15. Anche in streaming su Rai Play.