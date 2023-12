Ascolti tv venerdì 8 dicembre: The voice kids, Ciao Darwin 9, Quarto grado

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 8 dicembre 2023? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The voice kids. Su Rai 2 The Rookie. Su Rai 3 Il materiale emotivo. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Ciao Darwin 9. Su Italia 1 Indipendence Day – Rigenerazione. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 8 dicembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 8 dicembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 le ultime Blind Auditions di The Voice Kids 2 hanno conquistato 3.849.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 la terza puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha incollato davanti al video 3.279.000 spettatori con uno share del 21.7% (Highlights dalla durata di 4 minuti: 1.398.000 – 22.6%). Su Rai2 The Rookie raccoglie 572.000 spettatori con il 3.2% (primo episodio in prima tv a 673.000 e il 3.4%, secondo episodio in prima tv a 581.000 e il 3.2%, terzo episodio in replica a 456.000 e il 2.9%). Su Italia1 Independence Day: Rigenerazione raccoglie 893.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Materiale Emotivo raccoglie 563.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.084.000 spettatori (7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 856.000 spettatori e il 5.9%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti segna 3.953.000 spettatori con il 21.3% mentre Affari Tuoi è la scelta di 4.427.000 spettatori con il 22.7%. Su Canale5, dopo una breve presentazione dal nome ‘Striscia Tra Poco’ (2.767.000 – 14.6%), Striscia la Notizia raccoglie 3.220.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai2 TG2 Post sigla 533.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.321.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.146.000 spettatori (6%) e Un Posto al Sole segna 1.451.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 720.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 636.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.656.000 spettatori (8.5%).