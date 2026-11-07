Ascolti tv venerdì 6 novembre: The Voice Senior, Grande Fratello Vip

Ascolti tv venerdì 6 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 6 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 6 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.