ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 29 dicembre 2023? Su Rai 1 è andato in onda La seconda chance. Su Rai 2 Il giro del mondo in 80 giorni. Su Rai 3 Quello che veramente importa. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Il Volo – Tutti per uno. Su Italia 1 Il Cavaliere oscuro – Il ritorno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 29 dicembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 29 dicembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 La Seconda Chance in prima tv ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Il Volo – Tutti per Uno in replica ha incollato davanti al video 2.699.000 spettatori con uno share del 20.1% (After Show: 787.000 – 14.6%). Su Rai2 la seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni raccoglie 837.000 spettatori con il 5% (primo episodio a 840.000 e il 4.7%, secondo episodio a 835.000 e il 5.4%). Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno raccoglie 875.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 il film Quello che veramente importa raccoglie 777.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.045.000 spettatori (7.3%). Su La7 Baby Boom raggiunge 671.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 La risposta è nelle stelle ottiene 317.000 spettatori (2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Affari Tuoi è la scelta di 4.487.000 spettatori con il 23.2%. Su Canale5, dopo una breve presentazione dal nome ‘Striscia Tra Poco’ (3.079.000 – 16.1%), Striscia la Notizia raccoglie 3.260.000 spettatori pari al 16.9%. Su Rai2 TG2 Post sigla 659.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.319.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.378.000 spettatori (7.2%) e Un Posto al Sole segna 1.632.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 734.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 628.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte.