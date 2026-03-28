Ascolti tv venerdì 27 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 27 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Generations. Su Rai 3 Erano ragazzi in barca. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Wonder Woman 1984. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 27 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.