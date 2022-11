ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 novembre 2022? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Tale e Quale Show. Su Rai 2 Italia-Spagna, partita di qualificazione ai Mondiali di Basket. Su Rai 3 Romanzo radicale: Io sono Marco Pannella. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 il film di Checco Zalone Quo vado. Su Italia 1 Shooter. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 11 novembre 2022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 11 novembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la finale di Tale e Quale Show ha conquistato 4.454.000 spettatori pari al 28.1 per cento di share. Su Canale 5 Quo vado? ha incollato davanti al video 2.094.000 spettatori con uno share dell’11.8 per cento. Su Rai 2 Italia-Spagna valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket arriva a 594.000 spettatori (3.2 per cento). Su Italia 1 Shooter ha raccolto 1.065.000 spettatori (6.2 per cento). Su Rai 3 Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella è seguito da 400.000 spettatori con il 2.2 per cento. Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori (7.3 per cento). Su La7 Propaganda Live incolla davanti al video 747.000 spettatori pari al 5.4 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.567.000 spettatori con il 22.7 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.036.000 spettatori pari al 15.2 per cento. Su Italia 1 N.C.I.S. ottiene 1.061.000 spettatori con il 5.3 per cento. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.514.000 spettatori (7.7 per cento), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.701.000 spettatori (8.4 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.033.000 individui all’ascolto (5.3 per cento) nella prima parte e 1.047.000 spettatori (5.2 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.635.000 spettatori (8.1 per cento).