Ascolti tv sabato 3 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 3 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle 2026. Su Rai 3 Misteri dimenticati. Su Rete 4 The Bourne Identity. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 L’era glaciale. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 3 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.