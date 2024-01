ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 27 gennaio 2024? Su Rai 1 è andato in onda Tali e quali. Su Rai 3 Quinta dimensione. Su Rete 4 Space Jam. Su Canale 5 C’è posta per te. Su Italia 1 Schindler’s List. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 27 gennaio 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 27 gennaio 2024, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, sabato 27 gennaio 2024, su Rai1 Tali e Quali, dalle 21:31 alle 00:07, ha conquistato 2.735.000 spettatori pari al 16.4%. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:34 alle 00:41, ha raccolto davanti al video 4.697.000 spettatori con uno share del 30.4%. Su Rai2 Un sacchetto di biglie è la scelta di 674.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 la prima tv di Space Jam – New Legends ha radunato 769.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui coinvolge 471.000 spettatori e il 2.8% (presentazione a 391.000 e il 2%). Su Rete4 Schindler’s List totalizza un a.m. di 793.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:42 alle 23:12, ha registrato 843.000 spettatori con il 4.6% (Buonanotte a 318.000 e il 2.1%). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 347.000 spettatori (1.9%) e 242.000 spettatori (1.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Affari Tuoi gioca con 4.783.000 telespettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.478.000 spettatori con il 18.3%. Su Rai2 TG2 Post segna 485.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.225.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 CheSarà… interessa 671.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 548.000 individui all’ascolto (2.9%) nella prima parte e 476.000 (2.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 464.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 333.000 spettatori (1.8%).