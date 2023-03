Ascolti tv sabato 25 marzo: Il cantante mascherato, Amici, Sapiens

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 marzo 2023? Su Rai 1 è andata in onda una puntata de Il cantante mascherato. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Pulp fiction. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Su Italia 1 Animali fantastici: I crimini di Grindelwald. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 marzo 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 25 marzo 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:13 alle 1:13, ha conquistato 2.068.000 spettatori pari al 17.2% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:35 alle 22:08, a 2.986.000 e il 16.1%). Su Canale5 Amici, dalle 21:29 alle 00:46, ha raccolto 4.008.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.007.000 spettatori (5.4%) e F.B.I. International 774.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald ha intrattenuto 693.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 747.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Pulp Fiction totalizza un a.m. di 430.000 spettatori (3%). Su La7 Fuga da Alcatraz ha registrato 457.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 la partita Spagna-Norvegia valevole per le qualificazioni agli Europei di calcio segna 417.000 spettatori (2.3%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è la scelta di 4.308.000 spettatori (23.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.812.000 spettatori con il 20.8%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 690.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.054.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.420.000 spettatori pari al 7.7% (presentazione a 1.218.000 e il 6.8%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 725.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 686.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 834.000 spettatori (4.5%).