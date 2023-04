ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 22 aprile 2023? Su Rai 1 è andato in onda Il cantante mascherato. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Quinta dimensione. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Jurassic Park III. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 22 aprile 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 22 aprile 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la finale de Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:22 alle 1:37, ha conquistato 2.223.000 spettatori pari al 20.4% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:35 alle 22:22, a 2.838.000 e il 15.9%). Su Canale5 Amici, dalle 21:25 alle 00:19, ha raccolto davanti al video 4.038.000 spettatori con uno share del 26.5%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.143.000 spettatori (6.3%) e F.B.I. International 965.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Jurassic Park III ha intrattenuto 812.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui sigla 727.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 la novità Sette Giorni debutta totalizzando un a.m. di 386.000 spettatori (2.3%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 540.000 spettatori con il 3.5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Affari Tuoi è la scelta di 4.148.000 spettatori (23.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.392.000 spettatori con il 19.5%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 676.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.181.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.257.000 spettatori pari al 7.1% (presentazione a 936.000 e il 5.7%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 620.000 individui all’ascolto (3.7%) nella prima parte e 572.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 752.000 spettatori (4.3%).