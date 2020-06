Ascolti tv sabato 20 giugno 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 20 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda in replica lo show 20 anni che siamo italiani, con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Su Canale 5 spazio ad una puntata in replica di Ciao Darwin 7. Su Rai 2 il film Ossessione senza fine. Su Rai 3 Permette? Alberto Sordi. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 20 giugno 2020?

Ascolti tv 20 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Vent’Anni che siamo Italiani ha conquistato 2.298.000 spettatori pari al 13,1% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha totalizzato 2.367.000 spettatori pari al 14,8% di share. Su Rai 2 il film Ossessione senza Fine – Il Ritorno è stato seguito da 1.081.000 spettatori (5,5%). Su Italia 1 The Warriors Gate ha intrattenuto 800.000 spettatori (4,4%). Su Rai 3 Permette? Alberto Sordi ha raccolto davanti al video 755.000 spettatori pari ad uno share del 4,4%. Su Rete 4 Una Vita ha totalizzato un ascolto medio di 977.000 spettatori con il 5,2% di share. Su La7 The Queen – La Regina ha registrato 619.000 spettatori con uno share del 3,2%. Su Tv8 Il Collezionista di Ossa ha raccolto 393.000 spettatori con il 2,2%. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 I Soliti Ignoti ha registrato il 22,1% con 4.262.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha totalizzato una media di 2.910.000 spettatori con uno share del 15,1%. Su Rai 3 Aspettando le Parole ha appassionato 1.024.000 spettatori (5,2%). Su Italia 1 CSI ha totalizzato il 4,5% con 861.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 798.000 telespettatori con il 4,4% nella prima parte e 900.000 (4,6%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.019.000 spettatori (5,4%). Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 L’Eredità ha fatto giocare 3.105.000 spettatori (22,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro! ha divertito 2.291.000 persone con il 17,1% di share. 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, VEDI L’ARCHIVIO

Potrebbero interessarti Permette? Alberto Sordi, su Rai 3 il film dedicato al celebre attore: trama e cast 20 anni che siamo italiani, anticipazioni e ospiti dello show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada Ossessione senza fine il ritorno: trama, cast e trailer del film su Rai 2