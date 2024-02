Ascolti tv sabato 10 febbraio: Sanremo 2024, Titanic, Gli spietati

Su Rai 1, l’ultima serata di Sanremo 2024 ha registrato Ascolti record: 14,3 milioni di spettatori e share del 74,1%. Quasi eguagliato il record del 1990: anche allora furono 14,3 milioni gli italiani incollati davanti alla tv, ma lo share raggiunse il 76,3%.

Ieri sera la prima parte del Festival, dalle 21.27 alle 23.31, ha raccolto 17.281.000 spettatori (share del 70,8%) mentre la seconda parte, dalle 23.34 alle 1.59, ha totalizzato 11.724.000 spettatori (78,8%). Buon risultato anche per l’anteprima Sanremo Start, dalle 20.47 alle 21.22, che è stata vista da 14.615.000 spettatori, per uno share del 61,2%.

Nel complesso le cinque serata di Sanremo 2024 hanno registrato uno share medio del 65,4%, inferiore solo ai dati registrati nel 1995 (66,7%) e 1989 (66,9%).

Tornando a ieri sera, su Canale 5 il film Titanic ha totalizzato 810mila spettatori con uno share del 4%, mentre su Rai 2 la serie F.B.I. è stata vista da 494mila spettatori (2%).

Su Italia 1 sono stati 434mila gli spettatori di Scarpette rosse e i 7 nani (share dell’1,7%). Su Rai 3 Rosso Istria ha registrato 303mila spettatori e l’1,2% di share.

Su Rete 4 il film Gli spietati ha totalizzato 375mila spettatori (1,6%) mentre su La7 Operazione sottoveste ne ha registrati 383mila (1,6%).

Su Rai 1 il Prima Festival ha registrato 10.340.000 spettatori pari al 47,7% di share, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha totalizzato 2.082.000 spettatori (8,5%).

Su Italia 1 la serie N.C.I.S. è stata vista da 1.092.000 persone (4,7% di share). Su Rete 4 il talk politico Stasera Italia Weekend ha raccolto 528mila spettatori (2,4%) nella prima parte e da 433mila (1,8%) nella seconda parte.

Su La7 il contenitore Uozzap! ha segnato una media di 565mila spettatori (share del 2,5%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato 3.988.000 spettatori (26,2% di share) nella prima parte e 5.004.000 (29,2%) nella seconda.

Su Canale 5 Avanti un Altro ne ha totalizzati 1.940.000 (13,5%) nella prima parte e 2.728.000 (16,6%) nella seconda, mentre su Rai 2 il TG2-Speciale Giorno del Ricordo è stato visto da 181mila persone (1,3%) e Squadra Speciale Cobra 11 da 227mila (1,4%) nel primo episodio e 447mila (2,4%) nel secondo episodio.

Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 423mila spettatori, per uno share del 2,7% mentre la serie C.S.I. Miami ne ha registrati 642mila (3,5%).

Su Rai 3 i TGR sono stati visti da 2.121.000 spettatori (12,2% di share) e Blob-Speciale Sanremo da 1.088.000 (5,6%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha ottenuto uno share del 3% con 572mila spettatori.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL