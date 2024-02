Su Rai1 – dalle 21:43 alle 00:59 – aTUTTOCUORE ha conquistato 1.661.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 – dalle 21:38 alle 01:30 – Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.147.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 – dalle 21:34 alle 00:09 – la prima puntata di Mare Fuori 4 raduna 1.322.000 spettatori pari all’8.3% di share (primo episodio a 1.387.000 e il 7.5%, secondo episodio a 1.253.000 e il 9.6%). Su Italia1 Io vi troverò appassiona 1.458.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.183.000 – 5.8%), Chi l’ha Visto? segna 1.809.000 spettatori pari all’11.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 756.000 spettatori (5.4%). Su La7 Una Giornata Particolare – L’approvazione della Regola di Francesco in replica segna 908.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico arriva a 419.000 spettatori (2.4%).

Su Rai1 Cinque Minuti segna 4.452.000 spettatori (22%) e Affari Tuoi conquista 5.020.000 spettatori con il 24.5%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.039.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 TG2 Post sigla 539.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine realizza un ascolto medio di 1.439.000 spettatori (7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.284.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole coinvolge 1.623.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 652.000 spettatori pari al 3.2% (breve presentazione a 267.000 e l’1.3%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.605.000 spettatori (7.8%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.313.000 spettatori pari al 22.7% mentre L’Eredità è visto da 4.414.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.051.000 spettatori (15.2%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.231.000 spettatori (19.8%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (402.000 – 2.5%), Mare Fuori #Confessioni sigla 241.000 spettatori con l’1.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 538.000 spettatori con il 3.5% mentre C.S.I. Miami raduna 775.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.379.000 spettatori pari al 13.5%. Blob segna 1.042.000 spettatori pari al 5.4% e Caro Marziano cattura l’attenzione di 1.145.000 spettatori pari al 5.7%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

