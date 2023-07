ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 4 luglio 2023? Su Rai 1 è andato in onda Un cuore due destini. Su Rai 2 Il regno. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Delitti ai Caraibi. Su Canale 5 Una mamma all’improvviso 2. Su Italia 1 Battiti Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 4 luglio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 4 luglio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 l’esordio di Un Cuore Due Destini ha conquistato 2.311.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale5 Una mamma all’improvviso 2 ha incollato davanti al video 1.258.000 spettatori con uno share dell’8.8%. Su Rai2 Il regno è la scelta di 766.000 spettatori (5%). Su Italia1 Battiti Live riparte da 2.033.000 spettatori pari al 16.5% (presentazione a 1.330.000 e il 7.9%). Su Rai3 la prima puntata di Filorosso arriva a 524.000 spettatori con il 3.8% (presentazione a 651.000 e il 3.9%). Su Rete4 Delitti ai Caraibi debutta totalizzando un a.m. di 653.000 spettatori (4.4%). Su La7 In Onda Estate raggiunge 679.000 spettatori e il 4.4%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè intrattiene 3.233.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie 2.656.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai2 Tg2 Post Estate interessa 776.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.287.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 in replica è visto da 823.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.552.000 spettatori (9.1%). Su Rete4 Controcorrente Estate ha radunato 768.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 828.000 (4.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda Estate ha interessato 1.027.000 spettatori (6.1%).