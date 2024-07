Su Rai1 la serie transalpina Sophie Cross 2 – Verità Nascoste ha interessato 1.502.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.708.000 spettatori con uno share del 15.9% (Highlights: 642.000 – 15.6%). Su Rai2 il documentario Generazione di Fenomeni intrattiene 546.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 969.000 spettatori pari al 9% (presentazione dalle 21.17 alle 21.35: 969.000 – 9%). Su Rai3 Filorosso – Revolution segna 655.000 spettatori con il 4.2%, nella presentazione dalle 21.18 alle 21.57, e 490.000 spettatori e il 4.1%, dalle 21.57 alle 0.00. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 539.000 spettatori (4.1%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 962.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 554.000 spettatori con il 3.8% (episodio in replica in seconda serata: 366.000 – 3.6%).