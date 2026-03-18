Ascolti tv martedì 17 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 17 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Le libere donne. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5 GF Vip. Su Italia 1 Spider-Man. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 17 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.