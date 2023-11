Nella serata di ieri, martedì 14 novembre 2023, su Rai1 la prima puntata di Circeo ha coinvolto 2.614.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale5 lo spettacolo di Checco Zalone Amore + Iva, preceduto da un’anteprima chiamata Anteprima Show’ (3.888.000 – 17.8%), ha incollato davanti al video 3.480.000 spettatori con il 19.2% di share. Su Rai2 l’incontro valido per le Nitto ATP Finals – Djokovic-Sinner ha appassionato 2.543.000 spettatori pari al 14.6%. Su Italia1 Shooter ha interessato 957.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Avanti Popolo, dopo la presentazione (461.000 – 2.1%), ha interessato 380.000 spettatori pari con il 2.1%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 693.000 spettatori (4.5%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.134.000 spettatori pari al 6.3% (DiMartedì Più 441.000 – 6.1%). Su Tv8 2012 segna 283.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove La dura verità ha raccolto 267.000 spettatori (1.4%). Sul 20 Terminator 2 – Il giorno del giudizio registra 269.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 Le Mans ‘66 – La grande sfida ha appassionato 297.000 spettatori (1.6%). Su Iris Un dollaro d’onore ha totalizzato 373.000 spettatori (2%). Su RaiPremium Natale alle Hawaii viene visto da 293.000 spettatori (1.4%). Su La5 la replica del Grande Fratello ha ottenuto 153.000 spettatori con l’1.1%.

Su Rai1 Cinque Minuti convince 4.593.000 spettatori (22%) mentre Affari Tuoi gioca con 4.830.000 spettatori pari al 21.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 3.440.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.338.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.384.000 spettatori (6.5%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.753.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 814.000 individui all’ascolto (3.9%) nella prima parte e 789.000 individui all’ascolto (3.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.740.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 il game show 100% Italia ha intrattenuto 410.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 567.000 spettatori con il 2.6%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.373.000 spettatori (23.1%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.644.000 spettatori (26.6%). Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.753.000 spettatori (13.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.937.000 spettatori (17.7%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (547.000 – 4.1%), Castle ha raccolto 479.000 spettatori con il 2.8%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due ha divertito 354.000 spettatori con l’1.8% e Il Mercante in Fiera 381.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 558.000 spettatori (3.7%) e C.S.I. Miami ha collezionato 826.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 le news di TGR hanno raccolto 2.509.000 spettatori con il 13.9%. Blob segna 1.051.000 spettatori con il 5.3% mentre Nuovi Eroi colleziona 925.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 655.000 individui all’ascolto (3.3%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 222.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 408.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica registra 533.000 spettatori con il 3%.

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

