ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 10 ottobre 2023? Su Rai 1 è andato in onda Morgane Detective Geniale. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Avanti popolo. Su Rete 4 È sempre cartabianca. Su Canale 5 Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Dimartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 10 ottobre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 10 ottobre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Morgane – Detective Geniale ha appassionato 2.522.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 la prima visione di Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto ha raccolto davanti al video 1.974.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 il nuovo appuntamento con Belve ha interessato 1.235.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.158.000 spettatori pari al 9.3% (presentazione: .000 – %). Su Rai3 il debutto di Avanti Popolo ha raccolto davanti al video 574.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 869.000 spettatori con il 9.5% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.274.000 spettatori con uno share dell’8.1%. Su Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie segna 571.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove Io, Robot ha raccolto 304.000 spettatori con l’1.9%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.383.000 spettatori con il 22%. A seguire Affari Tuoi raccoglie 4.838.000 spettatori con il 23.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 2.913.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 790.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.462.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.342.000 spettatori (6.7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.649.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.017.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.006.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.859.000 spettatori (8.1).