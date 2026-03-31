Ascolti tv lunedì 30 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 30 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Guerrieri. Su Rai 2 Stasera a letto tardi. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Transporter Extreme. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 30 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.