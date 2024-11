Su Rai1 L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta ha interessato 3.403.000 spettatori pari al 20.1% di share (primo episodio: 3.619.000 – 18.84%, secondo: 3.190.000 – 21.68%). Su Canale5 – dalle 21:36 all’1.18 – il finale La Talpa ha raccolto 1.603.000 spettatori con uno share del 12.76%. Su Rai2 – dalle 21:41 alle 23:22 – Raiduo intrattiene 1.375.000 spettatori pari al 7.69%. Su Italia1 La furia dei titani incolla davanti al video 806.000 spettatori (4.56%). Su Rai3 dopo una presentazione di 22 minuti (531.000 – 2.5%), Lo Stato delle Cose segna 721.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 776.000 spettatori (5.48%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 900.000 spettatori e il 4.66%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.070.000 spettatori pari al 21.34%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.515.000 spettatori pari al 25.26%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.539.000 spettatori (18.47%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.893.000 spettatori (22.81%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (423.000 – 3.2%), Medici in Corsia totalizza 265.000 spettatori con l’1.68%, nel primo episodio, e 420.000 spettatori con il 2.12%, nel secondo episodio.. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 458.000 spettatori (3.19%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 471.000 spettatori (2.68%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.565.000 spettatori (13.61%). A seguire Blob segna 1.058.000 spettatori (5.22%) e Nuovi Eroi sigla 992.000 spettatori (4.74%). Su Rete4 La Promessa interessa 948.000 spettatori (4.75%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

