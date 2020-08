Ascolti tv lunedì 24 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 24 agosto 2020? Su Rai 1 è andata in onda in replica il film Pietro Mennea – La freccia del Sud, con Michele Riondino. Su Rai 2 una nuova puntata di Hawaii Five-O. Su Rai 3 le nuove puntate di Presa Diretta. Su Canale 5 il film Windstorm – Contro ogni regola. Su Italia 1 la musica di Battiti Live. Su Rete 4 invece Out of time. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 24 agosto 2020?

Ascolti tv 24 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Rai 1 con la replica del film Pietro Mennea – La freccia del Sud ha totalizzato 2.462.000 spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale 5 il film Windstorm – Contro ogni regola ha raccolto davanti al video 2.384.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 10 ha interessato 1.242.000 spettatori (6%), mentre a seguire NCIS New Orleans 5 è stato visto da 1.014.000 spettatori (5,6%). Su Italia 1 la quarta puntata di Battiti Live ha intrattenuto 1.286.000 spettatori (7,7%). Su Rai 3 la prima puntata della nuova stagione di Presadiretta ha appassionato 829.000 spettatori con il 4,6%. Su Rete 4 Out of Time ha registrato un ascolto medio di 823.000 spettatori (4,7%). Su La7 In Onda ha totalizzato 810.000 spettatori con il 4,1%. A seguire la replica di Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 275.000 spettatori con il 2,6%. Su Tv8 La torre nera ha registrato 370.000 spettatori (2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ha totalizzato 3.514.000 spettatori (17,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 3.061.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai 2 l’informazione del Tg2 Post ha coinvolto 1.106.000 spettatori (5,3%). Su Italia 1 CSI 10 ha registrato 929.000 spettatori con il 4,6%. Su Rai 3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.367.000 spettatori (6,6%). Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 1.348.000 persone (6,8%) nella prima parte e 1.393.000 (6,7%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 1.203.000 spettatori (5,9%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena è stato visto da 3.477.000 spettatori con il 23,3%. Su Canale 5, in replica, The Wall ha convinto 2.045.000 spettatori con il 14,3%.

