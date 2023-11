Ascolti tv lunedì 20 novembre: Ucraina-Italia, Grande Fratello, Richie Rich

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 20 novembre 2023? Su Rai 1 è andata in onda la partita Ucraina-Italia. Su Rai 2 Gli ultimi saranno ultimi. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 Quarta repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Richie Rich. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 20 novembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 20 novembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 l’ultima partita del girone di qualificazione ad Euro2024 Ucraina-Italia ha conquistato 8.783.000 spettatori pari al 38.7% di share (primo tempo a 8.635.000 e il 26.7%, secondo tempo a 8.914.000 e il 40.5%; pre e post gara nel complesso: 5.700.000 e il 27.7%). Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.593.000 spettatori con uno share del 18.9% (Night a 1.166.000 e il 28.8%, Live a .000 e il %). Su Rai2 Gli Ultimi Saranno Ultimi è la scelta di 1.202.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Richie Rich – Il Più Ricco del Mondo è visto da 764.000 spettatori (3.8%). Su Rai3, dopo una presentazione a 631.000 e il 2.7%, Indovina chi Viene a Cena – Cult segna 943.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 926.000 spettatori (6%). Su La7 Tina: What’s Love Got To Do With It raggiunge 503.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 Io Prima di Te ottiene 365.000 spettatori con l’1.9%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.838.000 spettatori pari al 12.1%. Su Rai2 TG2 Post sigla 919.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.379.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.453.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole totalizza 1.754.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 959.000 spettatori con il 4.3% nella prima parte e 896.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.373.000 spettatori (5.8%).