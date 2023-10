Ascolti tv lunedì 2 ottobre: Imma Tataranni 3, Grande Fratello, Fake Show

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 2 ottobre 2023? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni 3. Su Rai 2 Fake Show. Su Rai 3 Presadiretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Attacco al potere 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 2 ottobre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 2 ottobre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, lunedì 2 ottobre 2023, su Rai1 la seconda puntata della terza stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato 4.111.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.08 – la settima puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share (Night: 932.000 – 25.5%; Live: 608.000 – 18.8%). Su Rai2 il terzo appuntamento con Fake Show ha interessato 572.000 spettatori pari al 3.7% di share (presentazione di 8 minuti: 622.000 – 3%).Su Italia1 Attacco al Potere 2 ha intrattenuto 1.294.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.023.000 – 5.2%), Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.183.000 spettatori pari ad uno share del 6.4% (Presa Diretta Più: 670.000 – 4.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 761.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Amore senza confini – Beyond Bordersha registrato 389.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 A-Team segna 212.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 502.000 spettatori con il 2.8% (replica di seconda serata: 203.000 – 2.1%). Sul 20 La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone raccoglie 437.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai4 Black and Blue – La legge dei più forti registra 517.000 spettatori con il 2.8%. Su Iris Ocean’s Twelve ha ottenuto 225.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai Movie Oceano di Fuoco – Hidalgo ha ottenuto 298.000 spettatori con l’1.7%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.372.000 spettatori con il 22.1%. A seguire Affari Tuoi raccoglie 4.565.000 spettatori con il 22.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.369.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 622.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.477.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.393.000 spettatori (7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.767.000 spettatori 8.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 828.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 741.000 spettatori (3.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.555.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 il game show 100% Italia ha intrattenuto 505.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove la nuova edizione di Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 534.000 spettatori con il 2.6%.