Ascolti tv lunedì 19 giugno: Isola dei Famosi, Blanca, Report

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 19 giugno 2023? Su Rai 1 è andata in onda Blanca. Su Rai 2 CSI: Vegas. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 L’Isola dei famosi. Su Italia 1 Fortresss – La fortezza. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 19 giugno 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 19 giugno 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la fiction in replica Blanca ha appassionato 2.340.000 spettatori pari al 14.4%. Su Canale 5 – dalle 21.39 all’1.41 – la finale de L’Isola dei Famosi 17 ha raccolto davanti al video 2.378.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Rai2 CSI Vegas ha interessato 528.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia1 White Elephant ha intrattenuto 1.334.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.765.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% (presentazione: 1.114.000 – 6.3%, Plus: 1.094.000 – 7.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 668.000 spettatori con il 5% di share. Su La7la quarta stagione di Yellowstone ha registrato 257.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 GialappaShow segna 799.000 spettatori con il 5% (replica di seconda serata: 228.000 – 3.8%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 3.140.000 spettatori con il 19%. A seguire Techetechetè raccoglie 2.890.000 spettatori con il 16.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.852.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 817.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.226.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.084.000 spettatori (6.4%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.527.000 spettatori (8.5%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 808.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 834.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.364.000 spettatori (7.7%).