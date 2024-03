Ascolti tv giovedì 7 marzo: Doc, Grande Fratello, Splendida cornice

Su Rai1 l’ultima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato 5.570.000 spettatori pari al 29.6% di share (primo episodio a 5.728.000 e il 27.56%, secondo episodio a 5.380.000 e il 32.78%). Su Canale5 – dalle 21.39 all’1.26 – Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.126.000 spettatori con uno share del 15.22% (Night a 1.002.000 e il 25.9%, Live a 489.000 e il 14.53%). Su Rai2 Greta è la scelta di 346.000 spettatori pari all’1.71%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 1.02899.000 spettatori con uno share del 6.52% (presentazione a 741.000 e il 3.42%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 690.000 spettatori pari al 3.68%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 883.000 spettatori (5.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 722.000 spettatori e il 4.76%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Milan-Slavia Praga ottiene 1.648.000 spettatori con il 7.9%.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.775.000 spettatori (23.17%) e Affari Tuoi conquista 5.674.000 spettatori pari al 26.18% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.947.000 spettatori pari al 13.63%. Su Rai2 TG2 Post segna 517.000 spettatori con il 2.38%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.271.000 spettatori con il 5.96%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.341.000 spettatori (6.42%) e Un Posto al Sole appassiona 1.595.000 spettatori (7.34%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 571.000 spettatori con il 2.67%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.614.000 spettatori (7.5%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.217.000 spettatori pari al 23.03% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.520.000 spettatori pari al 26.48%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.418.000 spettatori (18.40%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.520.000 spettatori (21.39%). Su Rai2 Castle raccoglie 438.000 spettatori (2.75%) nel primo episodio e 690.000 spettatori (3.61%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla .000 spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie .000 spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.279.000 spettatori (12.73%). A seguire Blob segna 1.013.000 spettatori pari al 5.17% e Caro Marziano raccoglie 1.170.000 spettatori pari al 5.72%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

