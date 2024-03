ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 28 marzo 2024? Su Rai 1 è andato in onda Studio Battaglia. Su Rai 2 Creed II. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Incastrati 2. Su Italia 1 Le Iene presentano – Inside. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 28 marzo 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 28 marzo 2024, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 il finale di Studio Battaglia 2 ha conquistato 3.386.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 il secondo e ultimo appuntamento con Incastrati 2 ha incollato davanti al video 1.842.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 Creed II è la scelta di 510.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 1.214.000 spettatori con uno share dell’8.7% (presentazione a 920.000 e il 4.6%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 788.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione di 9 minuti: 745.000 – 3.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 942.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 729.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 Spider Man: Far From Home ottiene 312.000 spettatori con l’1.9%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.272.000 spettatori (22.6%) e Affari Tuoi conquista 5.388.000 spettatori pari al 27.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.099.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai2 TG2 Post segna 587.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.151.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.321.000 spettatori (6.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.556.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 711.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.457.000 spettatori (7.4%).