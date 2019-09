Ascolti tv giovedì 19 settembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri giovedì 19 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Una serata movimentata sulle reti nazionali: Rai 1 ha puntato a una fiction con Daniele Liotti, mentre Canale 5 ha deciso di rispolverare un vecchio format come Giochi senza frontiere per riadattarlo alla società moderna in compagnia di Ilary Blasi e Alvin. Intanto, su Sky è andato in onda il secondo appuntamento di X Factor Audition, la fase che prevede la selezione dei concorrenti in vista dell’ultima fase (quella Live, da ottobre in tv).

Ma chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera, giovedì 19 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 19 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della fiction Un passo dal cielo che vede protagonista, per questa quinta stagione, Daniele Liotti al posto di Terence Hill. La fiction ha registrato 3.889.000 spettatori agli ascolti e uno share del 18.6%.

Canale 5 ha invece puntato alla riedizione di Giochi senza frontiere che prende il nome di Eurogames e vede alla conduzione Ilary Blasi e Alvin. Il nuovo programma ha intrattenuto 3.068.000 spettatori agli ascolti, con uno share del 16%.

Un successo per Mediaset, tanto che il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha dichiarato: “Con Eurogames ieri ha vinto la voglia di divertirsi con un classico della nostra televisione, totalmente rinnovato e dedicato a tutta la famiglia. Grazie e complimenti a Ilary Blasi, divertente e ironica padrona di casa, ad Alvin, impeccabile compagno di giochi, all’arbitro di ogni sfida Jury Chechi e a tutte le persone che hanno collaborato a questa produzione. L’appuntamento è per la prossima settimana”.

Nel corso della serata, il programma condotto da Ilary Blasi con Alvin ha raggiunto picchi d’ascolto pari a 4.500.000 spettatori. Il format ha registrato buoni risultati anche tra i più giovani: media del 23% di share tra i 15-34enni.

Su Rai 2, il film Ella e John ha conquistato l’attenzione di 1.271.000 spettatori agli ascolti e il 5.8% di share, mentre su Rai 3 il film Money Monster – L’altra faccia del denaro ha interessato 839.000 spettatori (3.6%).

Italia 1 ha mandato in onda il film Bastardi senza gloria che ha interessato 1.001.000 spettatori agli ascolti (5.3%), mentre Rete4 con Dritto e rovescio ha catturato l’attenzione di 1.002.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su La 7, invece, Piazzapulita ha ottenuto 1.030.000 spettatori (6per cento), mentre su Tv 8 l’appuntamento con il Calcio – Europa League Roma vs Instanbul B è stato visto da 1.459.000 persone (6.2 per cento di share). Infine, sul Nove è andato in onda Enjoy – Il mondo del lusso che ha interessato 392.000 spettatori (1.7%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

La battaglia degli ascolti, ieri sera, si giocava come sempre anche nella fascia Access prime time. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno, ha ottenuto 4.478.000 spettatori e il 18.3 per cento di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha visto una media di 3.730.000 spettatori con uno share del 15.2 per cento.

Su Rai 3, Un posto al sole ha ottenuto 1.577.000 ascolti tv (6.4 per cento), mentre su Italia 1 CSI è stato seguito da 1.211.000 persone (5.1 per cento di share). Su Rete 4, Stasera Italia è stato visto da 1.325.000 spettatori (5.7 per cento), mentre su La 7 Otto e mezzo ha segnato 1.778.000 spettatori con il 7.4 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena ha avuto un ascolto medio di 4.146.000 spettatori (23.7 per cento) mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto il 18.3 per cento di share e 3.096.000 ascolti tv.

Su Rai 2 NCIS si è fermato a 878.000 ascolti tv (4.2 per cento), mentre su Italia 1 CSI NY ha totalizzato 572.000 spettatori (2.9 per cento).

Su Rete 4 infine Tempesta d’Amore ha ottenuto 739.000 ascolti tv con il 3.7 per cento.

