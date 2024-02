Ascolti tv giovedì 1 febbraio: Doc Nelle tue mani 3, Terra amara

Su Rai 1 la quarta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato 5.100.000 spettatori pari al 27.4% di share (primo episodio a 5.375.000 e il 25.9%, secondo episodio a 4.827.000 e il 29.2%). Su Canale 5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.866.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai 2 L’intruso è la scelta di 438.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 Io sono nessuno in prima tv ha incollato davanti al video 1.198.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Rai 3 Splendida Cornice segna 859.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 938.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 823.000 spettatori e il 5.5%.

Su Rai 1 Cinque Minuti sigla 4.579.000 spettatori (21.8%) mentre Affari Tuoi gioca con 5.452.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie 3.656.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai 2 TG2 Post segna 678.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.416.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.376.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.643.000 spettatori (7.5%). Su Rete 4 Prima di Domani ha radunato 632.000 spettatori con il 2.9% (breve presentazione: 268.000 – 1.3%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.535.000 spettatori (7%).

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.607.000 spettatori pari al 24% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.741.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale 5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.682.000 spettatori (18.9%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.771.000 spettatori (21.6%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

