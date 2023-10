ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 29 ottobre 2023? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Cuori 2. Su Rai 2 Il Collegio. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Caduta libera – I migliori. Su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 29 ottobre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 29 ottobre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cuori 2 ha conquistato 2.908.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 l’ultimo appuntamento con Caduta Libera – I Migliori ha raccolto davanti al video 1.395.000 spettatori con uno share del 9.8%. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 655.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale ha intrattenuto 1.084.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Report sigla 1.165.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 712.000 spettatori (5.2%). Su La7 In Onda ha registrato 325.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Formula 1 – GP Messico in diretta è seguito da 1.575.000 spettatori (8.2%). Sul Nove, dopo la presentazione a 1.508.000 spettatori (7.7%), Che Tempo Che Fa segna 2.135.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.290.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Affari Tuoi è scelto da 4.425.000 spettatori (21.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.295.000 spettatori con l’11.3% nella prima parte e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.141.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Che Sarà interessa 615.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 805.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 740.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica è seguito da 700.000 spettatori (3.5%).