Su Rai1 il terzo appuntamento con Mina Settembre 3 ha interessato 4.470.000 spettatori pari al 24.6% di share. Nel dettaglio il primo episodio ha ottenuto 4.695.000 spettatori (23.5%), il secondo 4.240.000 spettatori con il 26.06%. Su Canale5 la dizi turca Tradimento ha conquistato 2.088.000 spettatori con uno share del 12.75%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 560.000 spettatori (2.66%). A seguire 9-1-1 Lone Star segna 531.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 – dalle 21:31 alle 0.56 – Le Iene incolla davanti al video 1.256.000 spettatori con l’8.77% (presentazione di 18 minuti: 892.000 – 4.24%). Su Rai3, preceduto da Report Lab (932.000 – 4.61%) Report segna 1.356.000 spettatori pari al 6.48%, nella presentazione dalle 20:52 alle 21:39, e 1.578.000 spettatori con l’8.13% dalle 21:39 alle 22:53 (Report Plus di 21 minuti: 916.000 – 5.62%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 556.000 spettatori (3.79%). Su La7 il documentario Hitler vs. Churchill: L’Aquila e il Leone raggiunge 494.000 spettatori e il 2.58%. Su Tv8 Cani Sciolti ottiene 355.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.618.000 spettatori con il 7.9%, nella presentazione dalle 20:15 alle 21:15, 1.935.000 spettatori con il 9.5% dalle 21:15 alle 22:32, e 866.000 spettatori con il 7.3% nella parte con il sottotitolo Il Tavolo rilevata dalle 22:34 alle 0.52.