Su Rai1 la replica dello speciale di Ulisse dedicato a Piero Angela, ad un anno dalla scomparsa, ha conquistato 1.245.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 La Ragazza e l’Ufficiale ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.733.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2, con l’episodio crossover Gioco di Squadra, NCIS – Unità Anticrimine ha raccolto 895.000 spettatori (7.1%), NCIS Hawaii è stato visto da 1.062.000 spettatori (8.4%), NCIS Los Angeles ha convinto 909.000 spettatori (7.9%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Monza-Reggiana ha intrattenuto 665.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 558.000 spettatori con il 4.7% (presentazione di 14 minuti: 655.000 – 5.2%). Su Rete4 Lo Squalo è stato visto da 620.000 spettatori con il 5.4% di share.

Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 2.263.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 1.999.000 spettatori con il 16.1%. Su Italia1 Coppa Italia Live ha totalizzato 451.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 527.000 spettatori (4.2%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 600.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 722.000 spettatori (5.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 728.000 spettatori con il 5.8%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.759.000 spettatori (20.1%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 2.566.000 spettatori (25.6%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti ha raccolto 1.102.000 spettatori (12.8%) mentre The Wall ha raccolto 1.408.000 spettatori (14.3%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 274.000 spettatori con il 2.9%, nel primo episodio, e 481.000 spettatori con il 4.3%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Cosenza-Sassuolo ha totalizzato 424.000 spettatori (4.3%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL