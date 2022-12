ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 11 dicembre 2022? Su Rai 1 è andato in onda lo speciale Telethon Natale e Quale Show 2022. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Zona Bianca. Su Canale 5 Un Natale al Sud. Su Italia 1 Qua la zampa. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 11 dicembre 2022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 11 dicembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la partita dei Mondiali di calcio Inghilterra-Francia ha conquistato 9.596.000 spettatori pari al 45 per cento di share. A seguire Il Circolo dei Mondiali, dalle 22:13 alle 23:02, interessa 2.795.000 spettatori pari al 16.4 per cento. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, dalle 21:55 alle 1:23, ha raccolto davanti al video 2.482.000 spettatori con uno share del 20.7 per cento. Su Rai 2 Blue Bloods ha interessato 1.053.000 spettatori (5.6 per cento). Su Italia 1 Pets – Vita da animali ha intrattenuto 886.000 spettatori pari al 4.7 per ceneto. Su Rai 3 Sei Pezzi Facili – Il Teatro di Mattia Torre sigla 440.000 spettatori con il 2.6 per cento. Su Rete 4 Il ragazzo della porta accanto totalizza un a.m. di 733.000 spettatori (4 per cento). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 482.000 spettatori con il 3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 2.813.000 spettatori con il 13.1 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post arriva a 546.000 spettatori (2.6 per cento). Su Italia 1 N.C.I.S. incolla 1.055.000 spettatori (4.9 per cento). Su Rai 3 Le Parole interessa 1.270.000 spettatori pari al 5.9 per cento. Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 751.000 individui all’ascolto (3.5 per cento) nella prima parte e 889.000 spettatori (4.2 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 714.000 spettatori (3.3 per cento).