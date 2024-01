Chi è Arnaldo Del Piave, il marito di Enrica Bonaccorti ospite a Domenica In, ex, Daniele Pettinari, figlia

Chi è il marito di Enrica Bonaccorti, la conduttrice ospite questo pomeriggio a Domenica In? Dopo la fine del matrimonio con Daniele Pettinari, ha ritrovato la felicità al fianco del secondo marito Arnaldo Del Piave. Enrica Bonaccorti ha sposato negli anni Settanta Daniele Pettinari e nel 1973 è nata la loro figlia, Verdiana. Il filmaker è morto nel 2021 all’età di 78 anni ed era malato da tempo.

Ma i rapporti tra i due si erano rovinati poco dopo la nascita della figlia, quando pare che l’uomo le abbia abbandonate. “Da 20 anni viviamo insieme io e Verdiana. Mio marito l’abbiamo perso di vista che la bambina aveva 11 mesi, praticamente non l’ho mai più rivisto. È stato sempre completamente assente e io l’ho quasi dimenticato. Verdiana non lo ha cercato negli anni. Non c’è stata mai nemmeno una telefonata per il compleanno di lei, ma quando ha scoperto della sua morte si è presentata al funerale. Io no, per me era diventato un estraneo”, ha raccontato Enrica Bonaccorti a Verissimo.

Dopo questa brutta esperienza la conduttrice ha ritrovato l’amore sposando nel 1986 in seconde nozze Arnaldo Del Piave. Lo stesso anno la conduttrice ha annunciato in diretta tv di essere in attesa del figlio dal neomarito: “Aspetto un bambino, e la mia gravidanza la vivremo insieme… vedrete la mia pancia crescere, qui, davanti alle telecamere, giorno per giorno fino alla fine…”. Purtroppo la gravidanza non andò a buon fine, a causa di un aborto spontaneo. Ma il legame con Arnaldo prosegue a gonfie vele da oltre 35 anni.