Chi è Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli (Isola dei Famosi 2021)

Chi è Arianna Cirrincione, la bellissima fidanzata di Andrea Cerioli, nuovo concorrente (naufrago) dell’Isola dei Famosi 2021? Si tratta di una modella e influencer nata a Genova il 5 aprile 1995. La sua età è quindi di 25 anni. Ama viaggiare, in particolare in zone di mare, ed è un’appassionata di calcio, tifosa della Sampdoria. Attualmente vive a Bologna e ha cambiato tutta la sua vita per coronare il sogno d’amore con il compagno Andrea Cerioli, nuovo concorrente de Isola dei Famosi 2021. Arianna e Andrea si sono conosciuti a Uomini e Donne, quando Cerioli era tronista del dating-show di Maria De Filippi. Andrea alla fine della sua esperienza nel programma ha deciso di scegliere lei, dando vita ad una storia d’amore molto forte e che procede tuttora a gonfie vele.

Arianna Cirrincione ha cominciato la sua carriera di modella già prima di Uomini e Donne, in particolare per alcuni progetti della sua città di Genova. Ha debuttato in tv come corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha conosciuto il suo attuale fidanzato Andrea Cerioli, che all’epoca, nel 2018, aveva fatto il tentatore a Temptation Island Vip. I due prendono parte in questo periodo ad un programma tv, Mtv Cribs Italia, dove mostrano la loro casa. In una recente intervista Andrea ha parlato a ruota libera del rapporto con Arianna. Sul matrimonio ha dichiarato: “Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. A oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare”.

Per quanto riguarda i figli invece sembra che tra Andrea e Arianna ci siano idee chiare: “Ecco, diciamo che tra noi il discorso figli capita più frequentemente del discorso matrimonio. Un figlio per noi rappresenta qualcosa di meraviglioso…”. Su Instagram Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, è seguita da oltre 840mila persone. Pubblica scatti quotidiani sulla sua vita privata e sulla sua attività d’influencer che le consente di collaborare con diversi brand. Arianna è appassionata di beauty e make-up: spesso si diletta nel dare consigli ai suoi seguaci riguardo quali prodotti utilizzare.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è la fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, ma dove vedere l’Isola dei Famosi 2021 in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

